Півзахисник Ювентуса Денис Закарія продовжить кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

25-річний гравець буде виступати за лондонський клуб на правах оренди.

Угодою передбачене право викупу. Сума трансферу може скласти 30 млн євро.

Swiss international Denis Zakaria has joined us on loan from Juventus for the remainder of the 2022/23 campaign! 😁#ZakariaIsChelsea