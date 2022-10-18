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Сума відступних за Мудрика може сягати 60-65 млн євро - Романо

Сьогодні 13:13 163 0
Фабріціо Романо прокоментував потенційний трансфер Михайла Мудрика
Сума відступних за Мудрика може сягати 60-65 млн євро - Романо
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Потенційну вартість вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика може скласти 60-65 млн євро.

Про це розповів відомий італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо

"Я продовжую отримувати задоволення від спостережень за розвитком Михайла Мудрика — його виступи у Лізі чемпіонів цього сезону були чудовими!

Це гравець, вартість якого, швидше за все, різко зросла з літа. У серпні донецький Шахтар хотів за нього близько 50 млн євро. Певно, тоді 40 мільйонів євро плюс надбавки було достатньо.

Сьогодні я впевнений, що вони хочуть понад 50 млн євро за свою зірку, можливо, сума відступних може досягати 60-65 млн євро", - написав Романо.

Раніше Мудрик пояснив успіх Шахтаря.

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