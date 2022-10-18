Потенційну вартість вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика може скласти 60-65 млн євро.

Про це розповів відомий італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо

"Я продовжую отримувати задоволення від спостережень за розвитком Михайла Мудрика — його виступи у Лізі чемпіонів цього сезону були чудовими!

Це гравець, вартість якого, швидше за все, різко зросла з літа. У серпні донецький Шахтар хотів за нього близько 50 млн євро. Певно, тоді 40 мільйонів євро плюс надбавки було достатньо.

Сьогодні я впевнений, що вони хочуть понад 50 млн євро за свою зірку, можливо, сума відступних може досягати 60-65 млн євро", - написав Романо.