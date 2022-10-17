Точного формату турніру поки що не визначено

Джерело - The Athletic.

АПЛ запланувала товариський турнір у США наступного літа.

Про це повідомляє The Athletic.

Точний формат турніру наразі не визначений, проте очікується, що він відбудеться наприкінці липня 2023 року за участю шести команд.

Їх планують поділити на дві групи, а матчі провести у різних містах на Східному та Західному узбережжях США. Ліга очікує, що на всі ігри буде продано всі квитки.

Проведення турніру в США може допомогти підвищити привабливо бренду Прем'єр-ліги, залучити нових спонсорів та нові угоди з продажу ТБ-прав.

Нагадаємо, Роналдо міг купити клуб АПЛ.