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Інтер взимку може підписати Маліновського

Сьогодні 14:52 69 0
Українець може залишитися в Серії А.
Інтер взимку може підписати Маліновського
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - calciopolis.it.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може перейти в Інтер.

Про це  повідомляє Calciopolis.

Міланці взимку можуть запропонувати за українця близько 25 млн євро. Не виключається, що клуб також намагатиметься торгуватися. Аталанта натомість не налаштована на тривалі перемовини та не розглядає варіанти з включенням в угоду інших гравців.

Чинний контракт Руслана розрахований до літа 2024 року.

Раніше Маліновський відреагував на чутки про продовження контракту з Аталантою.

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