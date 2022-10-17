Інтер взимку може підписати Маліновського

Українець може залишитися в Серії А.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може перейти в Інтер.

Про це повідомляє Calciopolis.

Міланці взимку можуть запропонувати за українця близько 25 млн євро. Не виключається, що клуб також намагатиметься торгуватися. Аталанта натомість не налаштована на тривалі перемовини та не розглядає варіанти з включенням в угоду інших гравців.

Чинний контракт Руслана розрахований до літа 2024 року.

Раніше Маліновський відреагував на чутки про продовження контракту з Аталантою.