Маліновський відреагував на чутки про продовження контракту з Аталантою

Джерело - Чемпіон.
Інформація про майбутнє Руслана Маліновського в Аталанті виявилась перебільшеною.
Як підтвердження цього, стала реакція гравця на дану новину.
Українець на сторінці видання Theukrfoot у соціальній мережі Instagram залишив красномовний коментар у вигляді трьох регочучих смайликів.
Раніше повідомлялося, що Маліновський продовжив контракт з Аталантою.
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У поточному сезоні Маліновський провів у Серії А 9 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.