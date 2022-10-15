Маліновський відреагував на чутки про продовження контракту з Аталантою

Руслан Маліновський прокоментував інформацію про продовження контракту з італійським клубом

Джерело - Чемпіон.

Інформація про майбутнє Руслана Маліновського в Аталанті виявилась перебільшеною.

Як підтвердження цього, стала реакція гравця на дану новину.

Українець на сторінці видання Theukrfoot у соціальній мережі Instagram залишив красномовний коментар у вигляді трьох регочучих смайликів.

Раніше повідомлялося, що Маліновський продовжив контракт з Аталантою.

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У поточному сезоні Маліновський провів у Серії А 9 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.