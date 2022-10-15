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Маліновський відреагував на чутки про продовження контракту з Аталантою

Сьогодні 12:52 175 0
Руслан Маліновський прокоментував інформацію про продовження контракту з італійським клубом
Маліновський відреагував на чутки про продовження контракту з Аталантою
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Інформація про майбутнє Руслана Маліновського в Аталанті виявилась перебільшеною.

Як підтвердження цього, стала реакція гравця на дану новину.

Українець на сторінці видання Theukrfoot у соціальній мережі Instagram залишив красномовний коментар у вигляді трьох регочучих смайликів.

Раніше повідомлялося, що Маліновський продовжив контракт з Аталантою.

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Публикация от ФУТБОЛ УКРАЇНИ (@theukrfoot)

У поточному сезоні Маліновський провів у Серії А 9 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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