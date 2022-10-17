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Лунін назвав свого переможця Золотого м’яча

Сьогодні 12:40 284 0
Лунін назвав свого переможця Золотого м’яча
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - football24.ua.

Сьогодні, 17 жовтня, увесь світ дізнається ім'я володаря Золотого м'яча-2022.

Церемонія нагородження відбудеться у Парижі. Фаворитом вважають нападника Реала Каріма Бензема, який виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів, ставши найкращим бомбардиром обох турнірів.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін підтримав партнера по команді, опублікувавши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram красномовне фото з закликом вручити омріяну нагороду саме французькому нападнику.

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