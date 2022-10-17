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Став відомий володар Золотого м’яча-2022

Сьогодні 08:52 1266 0
ЗМІ назвали володаря Золотого м’яча-2022
Став відомий володар Золотого м’яча-2022
#Золотий м'яч, #Карім Бензема

Джерело - sport.ua.

У Парижі ввечері, 17 жовтня, відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча 2022 року.

Про це повдіомляє Marca.

Володарем Золотого м'яча стане французький нападник мадридського Реала Карім Бензема.

Представник мадридської команди стане найкращим і у боротьбі за Трофей Яшина. Його виграє Тібо Куртуа. А ось приз Копа Трофі (для найкращого молодого футболіста) виграє півзахисник Барселони Гаві.

Джерело також стверджує, що Приз Герда Мюллера буде вручено нинішньому форварду Барселони Роберту Левандовському – у попередньому сезоні він за клуб (тоді – Баварію) та збірну забив найбільше голів.

Раніше визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022.

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