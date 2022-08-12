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Визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022

Сьогодні 22:01 302 0
Мессі не потрапив до списку претендентів вперше з 2005 року
Визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022
#Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.

Визначилися номінанти на Золотий м'яч за підсумками сезону 2021/2022.

Про це повідомляє France Football.

Всього обрано 30 номінантів.

Тібо Куртуа (Реал)
Рафаел Леау (Мілан)
Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг)
Мохамед Салах (Ліверпуль)
Йозуа Кімміх (Баварія)
Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)
Вінісіус Жуніор (Реал)
Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
Луїс Діас (Ліверпуль)
Роберт Левандовський (Барселона)
Ріяд Марез (Манчестер Сіті)
Каземіро (Реал)
Сон Хин Мін (Тоттенгем)
Фабінью (Ліверпуль)
Карім Бензема (Реал)
Майк Меньян (Мілан)
Гаррі Кейн (Тоттенгем)
Дарвін Нуньєс (Ліверпуль)
Філіп Фоден (Манчестер Сіті)
Садьо Мане (Ліверпуль)
Себастьєн Алле (Боруссія Дортмунд)
Лука Модрич (Реал)
Антоніо Рюдігер (Реал)
Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)
Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)
Душан Влахович (Ювентус)
Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
Жоау Канселу (Манчестер Сіті)
Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не потрапив до списку претендентів вперше з 2005 року.

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