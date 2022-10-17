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Кучер: Деякі легіонери Дніпра-1 побоялися приїхати на гру

Сьогодні 07:05 410 0
Фахівець прокоментував перемогу над львівським клубом
Кучер: Деякі легіонери Дніпра-1 побоялися приїхати на гру
#Рух, #СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - СК Дніпро-1.

Деякі легіонери СК Дніпро-1 прийняли рішення не приїхати на матч з львівським Рухом (3:2) у 7-му турі УПЛ.

Про це заявив головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Ми грали проти команди [Львова - прим.], яка дуже гарно обороняється і добре діє на контратаках, тому нам було важко. Але ми здобули вольову перемогу – усі хлопці молодці! Вони віддали усі сили, забили переможний гол, і я хочу їм подякувати за їх характер - молодці!

Команда суперника дуже агресивно грала в обороні, були вилучення, а це все дає багато емоцій. Тому такий матч і вийшов.

Чому не було багатьох легіонерів? Там різні були причини. Комусь треба було зробити паспорт, а в інших переживали родини через ситуацію в України, боялися загрози їх життю, тому деякі побоялися поїхати на гру", - сказав Кучер.

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