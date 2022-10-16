Траоре та Зубков вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 жовтня, у матчі сьомого туру з Динамо у старті Шахтаря вийде один легіонер.
Початок матчу о 17:00 за Києвом.
Стали відомі стартові склади команд на матч:
Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре
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Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Забарний, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Караваєв, Ванат, Циганков
⚒ Склад «Шахтаря» на матч із «Динамо».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022
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📺 Пряма трансляція – на платформі Setanta Sports: https://t.co/i7Da0nI5ub.#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/JQZFgEmuv3