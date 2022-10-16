Траоре та Зубков вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Динамо

Стали відомі склади команд на матч

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 жовтня, у матчі сьомого туру з Динамо у старті Шахтаря вийде один легіонер.

Початок матчу о 17:00 за Києвом.

Стали відомі стартові склади команд на матч:

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Забарний, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Караваєв, Ванат, Циганков