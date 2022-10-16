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Шахтар - Динамо: анонс і прогноз матчу чемпіонату УПЛ

Сьогодні 10:19 661 0
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз матчу чемпіонату УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Ураїни, Прем'єр-ліга
6 тур
16 жовтня, 2022 рік. 17:00

Шахтар - Динамо
Арена Львів
Головна арбітриня - Катерина Монзуль

16 жовтня у межах 6 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться головний матч вітчизняного футболу - Шахтар - Динамо. Гра пройде на Арені Львів. Початок о 17:00.

Шахтар

Гірники, незважаючи на увесь скепсис перед початком сезону, потужно розпочали чемпіонат. У 5 матчах підопічні Йовичевича здобули 4 перемоги та 1 разу зіграли внічию. Таким чином, у Шахтаря 13 очок і друге місце в турнірній таблиці.

Перед вітчизняним дербі Шахтар зіграв у Лізі чемпіонів з Реалом. Нічия - 1:1.

Напередодні класико тренувався за індивідуальною програмою Мар'ян Швед. Усі інші гравці донеччан здорові та готові допомогти команді в принциповому двобої. Навряд чи зіграє основний голкіпер Анатолій Трубін, який зазнав неприємного пошкодження в матчі Ліги чемпіонів.

Динамо

Кияни невдало розпочали чемпіонат, програвши дві стартові гри. Наразі Динамо посідає 8 сходинку в турнірній таблиці з 9 очками в активі.

Також підопічні Луческу провалили груповий етап Ліги Європи - 4 поразки в 4 матчах. Напередодні гри з Шахтарем команда поступилася на власному полі французькому Ренну (0:1).

Команда має величезні кадрові проблеми. Вибули два основні голкіпери - Георгій Бущан і Денис Бойко. Також травмований один із лідерів колективу Микола Шапаренко.

Історія зустрічей

В очних протистояннях у межах чемпіонатів України - абсолютний паритет: команди здобули по 25 перемог, 18 ігор завершилося нічиєю. Різниця м'ячів - 92:92.

Орієнтовні склади

Шахтар: Пятов, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бонадаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Сікан.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Кабаєв, Гармаш.

Цифри і факти

  • Півзахисник Динамо Денис Гармаш тричі забивав у ворота Шахтаря в чемпіонатах України - найкращий показник серед чинних гравців;
  • Мірча Луческу на чолі Шахтаря 25 разів зустрічався з Динамо в чемпіонатах України - 13 перемог, 5 нічиїх, 7 поразок;
  • Останній матч між командами, який відбувся 3 жовтня 2021 року, завершився нічиєю - 0:0;
  • Захисник Шахтаря Богдан Михайліченко - вихованець академії Динамо.

Прогноз букмекерів

Перемога Шахтаря - 2,17, Динамо - 3,15, нічия - 3,65.

Прогноз Чемпіона

Перемога Шахтаря - 2:1.

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