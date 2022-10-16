Шахтар - Динамо 3:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар перемагає Динамо в класичному.

90' Сікан втікав один на один, перекинув Нещерета, але Попов встиг у підкаті вибити м'яч на кутовий.

90' Монзуль жовту картку продемонструвала Мірчі Луческу.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' З правого флангу подавав Конопля - Нещерт вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

87' Заміна в складі Динамо: замість Караваєва на поле вийшов Кендзьора.

86' Петряк отримав жовту картку за зайві розмови з арбітром.

85' Без пенальті після цього епізоду. Гравці продовжили поєдинок.

84' На газоні лежать Петряк і Караваєв. Медики надають обом допомогу.

83' Петряк у штрафному майданчику впав, свисток арбітра мовчить.

81' Дві заміни в склади Шахтаря: замість Мудрика і Судакова гру продовжили Петряк і Джурасек.

80' Циганков вивів Буяльського на ударну позицію, але довго оброблював Віталій м'яч і захисник встиг його накрити.

79' Караваєв з льоту пробивав після подачі Буяльського, але цей удар став легкою здобиччю для Трубіна.

77' Заміна від Йовичевича: замість Степаненка на поле вийшов Назарина.

76' Заміна в складі Динамо: замість Кабаєва на поле вийшов Попов.

74' ГОООООЛ! Шахтар забиває третій гол! Втікли "гірники" в швидку атаку, Мудрик відпасував на Сікана, який у порожні ворота відправив м'яч.

72' На Зубкова пішло закидання - Олександр опинився в офсайді.

71' Жовта картка Степаненку за два поспіль грубих фола.

69' Червона картка для Забарного! Ілля помилився з прийомом м'яча і збив Сікана, який втікав один на один.

67' Пішла подача на Забарного, але Ілля не зміг вдало скинути головою на партнера.

66' Циганков отримав м'яч у штрафному майданчику і намагався пробити, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

64' Потрійна заміна в складі Динамо: замість Тимчика, Вівчаренка та Шепелєва на поле вийшли Кабаєв, Дубінчак і Гармаш.

63' Сікан отримав жовту картку за грубий фол.

62' Циганков пробивав зі стандарту - вище воріт пішов м'яч.

61' Стапененко збив Шепелєва перед штрафним майданчиком Шахтаря.

59' Циганков збив Михайліченка на фланзі. Штрафний для Шахтаря.

57' Заміна в складі Шахтаря: замість Траоре на поле вийшов Сікан.

55' Конопля грубо зіграв у підкаті проти Караваєва. Жовта картка захиснику "гірників".

54' Вівчаренка грубо збив Бондар у епізоді з ударом. Монзуль спілкувалася з арбітром-ВАР, але пенальті не поставила.

53' Вівчаренко пробивав з льоту - Трубін парирував цей удар.

52' Циганков намігався обіграти Степаненка, але втратив м'яч. Гравці Динамо сигналізують про гру рукою.

50' Степаненко класно з льоту пробивав - Нещерет знову рятує Динамо.

48' ГООООООЛ! Шахтар майже відразу забиває! Мудрик змівстився у центр і більярдним ударом поклав м'яч у дальній кут воріт.

47' ГОООООООЛ! Динамо зрівнює рахунок у матчі! Циганков зі штрафного виконав подачу, Ванат вистрибнув попереду Бондара і пробив повз Трубіна.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шахтар веде у рахунок після 45 хвилин матчу.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму!

45' Нещерет потягнув пенальті від Траоре!

44' ВАР переглянув епізод і підтвердив рішення Катерини Монзуль.

43' Пенальті у ворота Динамо! Тимчик збив Мудрика, який увірвався з м'ячем у штрафний майданчик.

42' Мудрик класно подав на Траоре. Нещерет урятував свою команду в класному стрибку.

40' Ванат віддавав на Циганкова, той намагався у дотик продовжити на Караваєва, але м'яч зрізався і пішов у руки Трубіну.

38' На Караваєва пішло закидання - Олександр опинився в положені "поза грою".

36' Пішла подача з корнера, Нещерет кулаками вибив м'яч подалі від власних воріт.

35' Мудрик пішов у обіграш проти Тимчика і заробив кутовий.

34' Шепелєв виконував подачу на Циганкова, Віктор у дотик пробивав, але заслабко - м'яч в руках у Трубіна.

33' Вівчаренко знову намагався прострілити з флангу - аут для Динамо.

31' Вівчаренко прострілював з флангу, Ванат пробив у дотик, але Матвієнеко заблокував заблокував удар.

29' ГООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Пішла подача з кутового, Траоре продовжив на дальню стійку, де Зубков замкнув у порожній кут.

28' Конопля намагався на Траоре прострілити. Забарний у підкаті перевів м'яч на кутовий.

26' Зубков з-під захисника пробив і в лічених сантиметрах від стійки пройшов м'яч.

24' Мудрик намагався виконати закидання - захисники заблокували цю передачу.

22' Мудрик увірвався в штрафний майданчик Динамо, але далеко від себе м'яч відпустив і випустив його за межі поля.

20' Помилився Конопля з передачею назад. Черговий корнер для киян.

18' Динамо розіграло кутовий, але знову ніхто до м'яча не дістався.

16' Виконував Циганков подачу з корнера, м'яч перетнув лінію воріт ще до того як приземлився.

15' Буяльський отримав м'яч у штрафному майданчику і зміг заробати кутовий у боротьбі зі Степаненком.

14' Ванат грубо зупинив Мудрика в центрі поля - жовта для нападника Динамо.

13' Буяльський виконував переведення на правий фланг, але головою вибив м'яч подалі Матвієнко.

11' Михайліченко жорстко в підкаті влетів у Тимчика за що отримав жовту картку.

10' Зубков намагався обігратися з Траоре. Сирота перехопив передачу.

8' Буяльський після зіткнення на фланзі опинився на газоні, проте зміг нападник Динамо продовжити матч без допомоги медиків.

7' Пробивав Зубков, але влучив у стінку.

6' Вівчаренко завалив Зубкова перед штрафним майданчиком. Жовта для захисника Динамо.

4' Ванат пробивав з-під захисника Михайліченка. У руки Трубіну полетів м'яч.

2' Циганков на фланзі боровся з Михайліченком і порушив правила.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на Арені Львів...

Катерина "Пташка" Поліщук, яка перебувала на Азовсталі і яку звільнили з російського полону виконує гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Забарний, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Караваєв, Ванат, Циганков

У матчі 7-го туру УПЛ донецький Шахтар зіграє з київським Динамо.

Матч відбудеться у неділю, 16 жовтня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.