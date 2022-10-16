Шахтар - Динамо 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Завершується перший тайм! Шахтар веде у рахунок після 45 хвилин матчу.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму!

45' Нещерет потягнув пенальті від Траоре!

44' ВАР переглянув епізод і підтвердив рішення Катерини Монзуль.

43' Пенальті у ворота Динамо! Тимчик збив Мудрика, який увірвався з м'ячем у штрафний майданчик.

42' Мудрик класно подав на Траоре. Нещерет урятував свою команду в класному стрибку.

40' Ванат віддавав на Циганкова, той намагався у дотик продовжити на Караваєва, але м'яч зрізався і пішов у руки Трубіну.

38' На Караваєва пішло закидання - Олександр опинився в положені "поза грою".

36' Пішла подача з корнера, Нещерет кулаками вибив м'яч подалі від власних воріт.

35' Мудрик пішов у обіграш проти Тимчика і заробив кутовий.

34' Шепелєв виконував подачу на Циганкова, Віктор у дотик пробивав, але заслабко - м'яч в руках у Трубіна.

33' Вівчаренко знову намагався прострілити з флангу - аут для Динамо.

31' Вівчаренко прострілював з флангу, Ванат пробив у дотик, але Матвієнеко заблокував заблокував удар.

29' ГООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Пішла подача з кутового, Траоре продовжив на дальню стійку, де Зубков замкнув у порожній кут.

28' Конопля намагався на Траоре прострілити. Забарний у підкаті перевів м'яч на кутовий.

26' Зубков з-під захисника пробив і в лічених сантиметрах від стійки пройшов м'яч.

24' Мудрик намагався виконати закидання - захисники заблокували цю передачу.

22' Мудрик увірвався в штрафний майданчик Динамо, але далеко від себе м'яч відпустив і випустив його за межі поля.

20' Помилився Конопля з передачею назад. Черговий корнер для киян.

18' Динамо розіграло кутовий, але знову ніхто до м'яча не дістався.

16' Виконував Циганков подачу з корнера, м'яч перетнув лінію воріт ще до того як приземлився.

15' Буяльський отримав м'яч у штрафному майданчику і зміг заробати кутовий у боротьбі зі Степаненком.

14' Ванат грубо зупинив Мудрика в центрі поля - жовта для нападника Динамо.

13' Буяльський виконував переведення на правий фланг, але головою вибив м'яч подалі Матвієнко.

11' Михайліченко жорстко в підкаті влетів у Тимчика за що отримав жовту картку.

10' Зубков намагався обігратися з Траоре. Сирота перехопив передачу.

8' Буяльський після зіткнення на фланзі опинився на газоні, проте зміг нападник Динамо продовжити матч без допомоги медиків.

7' Пробивав Зубков, але влучив у стінку.

6' Вівчаренко завалив Зубкова перед штрафним майданчиком. Жовта для захисника Динамо.

4' Ванат пробивав з-під захисника Михайліченка. У руки Трубіну полетів м'яч.

2' Циганков на фланзі боровся з Михайліченком і порушив правила.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на Арені Львів...

Катерина "Пташка" Поліщук, яка перебувала на Азовсталі і яку звільнили з російського полону виконує гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Забарний, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Караваєв, Ванат, Циганков

У матчі 7-го туру УПЛ донецький Шахтар зіграє з київським Динамо.

Матч відбудеться у неділю, 16 жовтня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.