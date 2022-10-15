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Павелко розповів про контракт тренера збірної України Петракова

Сьогодні 19:39 409 0
Функціонер оцінив ситуацію з контрактом тренера збірної України
Павелко розповів про контракт тренера збірної України Петракова
#Андрій Павелко, #Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Ситуацію з контрактом тренера збірної України Олександра Петракова, чий договір спливає у грудні розгляне виконком УАФ.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Кілька днів тому відбувся Виконком, ми заслухали питання щодо тренерів молодіжної та національної збірної. Руслан Ротань та Олександр Петраков мали можливість розповісти про стан справ та свою роботу".

Цю інформацію передали до Комітету збірних, який далі запропонує Виконкому наступні кроки", - сказав Павелко.

Раніше повідомлялося, що УАФ хотіла б запросити Сергія Реброва, але наставник має контракт з Аль-Айном, тому відбір Євро-2024, швидше за все, розпочне Петраков.

Щодо Ротаня, то тренер вивів Україну U-21 на Євро-2023, тому, ймовірно, збереже свою посаду. 

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