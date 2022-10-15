Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч з Барселоною

Джерело - Чемпіон.
У заявці Реала на матч дев’ятого туру іспанської Ла-Ліги проти Барселони не знайшлося місця основному голкіперові команди Тібо Куртуа.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Куртуа хоч і залікував свою травму, проте ще фізично не готовий до офіційних матчів. Цілком ймовірно, що його місце у воротах займе Андрій Лунін.
📋✅ Our squad for #ElClásico! 👊 pic.twitter.com/19u3LQ6kfp— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 15, 2022
Додамо, що у заявці також через травму відсутній і Дані Себальос. Окрім цього, до заявки все-таки потрапив Антоніо Рюдігер, котрий зазнав травми у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Лунін може дебютувати в Ель Класіко завтра, 16 жовтня. Матч розпочнеться о 17:15.
Нагадаємо Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4-му турі Ліги чемпіонів.