Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч з Барселоною

Реал оголосив заявку на Ель Класіко

Джерело - Чемпіон.

У заявці Реала на матч дев’ятого туру іспанської Ла-Ліги проти Барселони не знайшлося місця основному голкіперові команди Тібо Куртуа.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Куртуа хоч і залікував свою травму, проте ще фізично не готовий до офіційних матчів. Цілком ймовірно, що його місце у воротах займе Андрій Лунін.

Додамо, що у заявці також через травму відсутній і Дані Себальос. Окрім цього, до заявки все-таки потрапив Антоніо Рюдігер, котрий зазнав травми у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Лунін може дебютувати в Ель Класіко завтра, 16 жовтня. Матч розпочнеться о 17:15.

Нагадаємо Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4-му турі Ліги чемпіонів.