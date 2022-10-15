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Металіст 1925 розписав результативну нічию зі Львовом у 7 турі УПЛ

Сьогодні 15:14 350 0
Матч завершився внічию
Металіст 1925 розписав результативну нічию зі Львовом у 7 турі УПЛ
#Металіст 1925, #ПФК Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го раунду УПЛ Металіст 1925 зіграв внічию з Львовом.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 15 жовтня

Металіст 1925 - Львів 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Мартинюк, 1:1 - 8 Бугай, 2:1 - 22 Русин, 2:2 - 66 Безуглий (автогол)

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин (Бичек 73), Габелок (к) (Вачіберадзе 85), Кравченко (Вендел 73), Ременюк, Борячук

Запас: Сидоренко, Потімков І., Коваленко, Потімков Ю., Дмитренко, Дудік, Пономар, Чирук

Львів: Пономаренко, Крушинський (Вовкун 85), Муравський, Бусько (к) (Никитюк 79), Васильєв, Бойко, Мильченко, Шишка, Полегенько, Бугай (Мишенко 68), Нич

Запас: Ільющенков, Якимів, Сасовський, Михайлів В., Михайлів Р., Квас, Танчак, Шарун

Попередження: Мартинюк 14, Борячук 71 - Васильєв 54, Крушинський 60, Полегенько 82

Раніше Металіст переграв Ворсклу у 7 турі УПЛ.

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