Металіст 1925 розписав результативну нічию зі Львовом у 7 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го раунду УПЛ Металіст 1925 зіграв внічию з Львовом.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 15 жовтня
Металіст 1925 - Львів 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 5 Мартинюк, 1:1 - 8 Бугай, 2:1 - 22 Русин, 2:2 - 66 Безуглий (автогол)
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин (Бичек 73), Габелок (к) (Вачіберадзе 85), Кравченко (Вендел 73), Ременюк, Борячук
Запас: Сидоренко, Потімков І., Коваленко, Потімков Ю., Дмитренко, Дудік, Пономар, Чирук
Львів: Пономаренко, Крушинський (Вовкун 85), Муравський, Бусько (к) (Никитюк 79), Васильєв, Бойко, Мильченко, Шишка, Полегенько, Бугай (Мишенко 68), Нич
Запас: Ільющенков, Якимів, Сасовський, Михайлів В., Михайлів Р., Квас, Танчак, Шарун
Попередження: Мартинюк 14, Борячук 71 - Васильєв 54, Крушинський 60, Полегенько 82
Раніше Металіст переграв Ворсклу у 7 турі УПЛ.