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Металіст переграв Ворсклу у 7 турі УПЛ

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Металіст переграв Ворсклу у 7 турі УПЛ
#Ворскла, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст обіграв Ворсклу в сьомому турі Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь харківського клубу

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 15 жовтня

Металіст - Ворскла 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Прядун, 2:0 - 49 Каплієнко, 2:1 - 54 Кравчук, 3:1 - 56 Прядун, 3:2 - 80 Марлісон

Металіст: Орест Костик — Олександр Каплієнко, Андрій Ралюченко, Олександр Мизюк, Юрій Романюк (Володимир Шопін, 83) — Ігор Чайковський, Вячеслав Танковський (Сергій Панасенко, 89), Алекс Чідомере (Єгор Демченко, 46), Єгор Картушов (Данило Книш, 76), Євген Підлепенець — Максим Прядун (Євген Рязанцев,83)

Запасні: Мирослав Зновенко, Єгор Клименчук, Богдан Порох, Микола Ярош

Ворскла: Дмитро Різник — Ігор Пердута, Олександр Скляр, Денис Олійник (Еннур Тотре, 78), Андрій Кравчук (Марлісон, 65), Руслан Степанюк (Артем Кулаковський, 78), Сергій Яворський (Андрій Бацула, 65), Сефері, Володимир Чеснаков (Гоко Зайков, 78), Василь Кравець, Владлен Юрченко.

Запасні: Павло Ісенко, Олександр Домолега, Євген Павлюк, Артем Челядін, Ардіт Толі, Юрій Козиренко

Попередження: Підлепенець, 21, Ралюченко, 90

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