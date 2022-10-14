Маліновський: Якщо з Білорусі летить по Україні, то це країна-терорист

Джерело - Чемпіон.
Білорусь, як і росія - країна терорист.
Про це заявив півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.
"Якщо з Білорусі летить по Україні, то це, звичайно, країна-терорист. Всі бачать, що те що їм там туфту цю в голову вбивають, це показує який інтелект у людей. Розумна людина з високим інтелектом, у якої щось є в голові, коли тобі дають одну інформацію, людина яка щось розуміє, ти подивишся на цю інформацію з різних сторін, ти почитаєш там, там подивишся, а коли тобі тільки всипають ці анекдоти, і ти віриш це показує рівень твого інтелекту і цієї держави".
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"Звичайно це ті люди, медіа, що мають вплив, те що вони проплачені і за гроші оце всім втирають і всі вірять. Ми повинні рухатися в напрямку цивілізації, а не цього колгоспу", - сказав Маліновський.