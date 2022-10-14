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Бущан: За пару тижнів сподіваюся бути разом із командою

Сьогодні 19:59 220 0
Воротар Динамо розповів про відновлення від травми
Бущан: За пару тижнів сподіваюся бути разом із командою
#Георгій Бущан, #Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Втома - одна з причин невдалих результатів Динамо.

Про це розповів голкіпер киян Георгій Бущан.

"Що стосується мого самопочуття, я вже працюю на полі. За пару тижнів сподіваюся бути в строю разом із командою. Навантаження я отримував у тренажерній залі, а тепер почав бігову роботу на полі. І у найближчий час планую повернутися до команди. Прикро, що у нас виникла така складна ситуація з травмами воротарів, та й результати невтішні. Але хлопці хочуть перемагати у кожному матчі, просто потрібно пережити цей складний період".

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"Жодна команда в Україні не провела разом стільки часу. З весни ми граємо, товариські матчі, потім були збори та розпочалися офіційні матчі. Відсутність відпочинку – це не скарга, а фактор, який, можливо, теж впливає на результати команди. Але я впевнений у хлопцях і у тренерському штабі, а також у тому, що ми вийдемо на належний рівень та будемо перемагати у кожному поєдинку", - сказав Бущан.

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