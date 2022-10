Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем може змінити клуб наступного літа.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцем цікавляться Челсі, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Реал.

Боруссія хоче отримати за нього не менше 150 мільйонів євро.

#Chelsea, #Liverpool, #ManCity and #RealMadrid are working to sign Jude #Bellingham for the next season. #BVB ask €150M. The race is on. #transfers #CFC #LFC #MCFC