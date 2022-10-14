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Маліновський: У мене ніколи не було конфліктів з Гасперіні

Сьогодні 14:12 133 0
Руслан Маліновський прокоментував інформацію про конфлікт з головним тренером Аталанти
Маліновський: У мене ніколи не було конфліктів з Гасперіні
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

В українського півзахисника Руслана Маліновського не було конфлікту з головним тренером Джаном П'єро Гасперіні.

Про це розповів сам футболіст.

"– Одна з інформацій, що в тебе з Гасперіні був конфлікт? У тебе не було конфлікту з Гасперіні, а в нього з президентом чи спортивним директором?

– Ні, я не знаю, в мене ніколи тут за три роки ні з клубом, ні з містером не було ніяких моментів чи конфліктів.

Я навіть з ним розмовляв перед закінченням трансферного вікна, і він мені казав: "Якщо буде якийсь варіант з кращим контрактом, з кращими умовами – я буду радий за тебе", - ось що він мені казав, в мене ніколи не було конфліктів з містером.

– Гасперіні дав інтерв'ю, де сказав, що хочу придбати футболіста, який забиває більше 6 м'ячів. Українців ця фраза зачепила.

– Я за три роки вже знаю, що він хоче від нападників, від тієї позиції, де я граю, але я прийшов сюди, грав в "Генку", в збірній завжди півзахисника, а тут я граю нападника, тому деякі якості, які він хоче на цій позиції...

Він мені відкрито все каже і казав, що я можу на цій позиції грати, але йому потрібні тут іншого плану футболісти. Ну це ні в якій мірі, що він мені каже, ніби я поганий футболіст", - відзначив Маліновський.

Раніше повідомлялося, що Маліновський може покинути Аталанту в зимове трансферне вікно.

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