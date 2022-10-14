Маліновський: У мене контракт з Аталантою до 2024 року

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський влітку міг покинути італійський клуб.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Київський Торт.

"– Руслане, такий заголовок як Маліновський пішов з Аталанти чекали усі вболівальники наприкінці серпня. Що не склалося?

– Не склалося – не договорилися.

– Але розмови про твій відхід з клубу були на найвищих рівнях?

– Ну так, звичайно. Не перейшов, це вже пройшло і нема, ні до чого це обговорювати.

– Ну чекай, найголовніше було - це Тоттенгем, і ти там вже однією ногою, Марсель з величезною зарплатою.

– Пишуть багато чого, але 80% – це неправда, починаючи з якихось стосунків між футболістом – клубом, футболістом – тренером це все неправда.

По-друге, скільки хоче Аталанта – також неправда.

І третій момент – це те, що про контракт, що там залишився до літа. У мене до 2024 року контракт", - відзначив Маліновський.