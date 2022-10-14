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Луческу: Нещерет зіграв чудово

Сьогодні 10:38 57 0
Луческу прокоментував гру Руслана Нещерета
Луческу: Нещерет зіграв чудово
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Руслан Нещерет

Джерело - fcdynamo.com.

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет зіграв якісний матч проти Ренна у 4 турі Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Нещерет зіграв чудово. Свій минулий матч він провів проти Евертона. Руслан зробив усе те, що я від нього чекав, і про що ми домовлялися. Він добре грав ногами, чудово організовував захист. Переводив м’яч з однієї сторони на іншу, коли це було потрібно. Руслан розумний хлопець, і він повністю виконав установку на гру та діяв дуже добре", - розповів Луческу.

Нагадаємо, Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи.

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