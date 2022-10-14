Голкіпер Динамо Руслан Нещерет зіграв якісний матч проти Ренна у 4 турі Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Нещерет зіграв чудово. Свій минулий матч він провів проти Евертона. Руслан зробив усе те, що я від нього чекав, і про що ми домовлялися. Він добре грав ногами, чудово організовував захист. Переводив м’яч з однієї сторони на іншу, коли це було потрібно. Руслан розумний хлопець, і він повністю виконав установку на гру та діяв дуже добре", - розповів Луческу.