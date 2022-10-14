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Луческу пояснив поразку від Ренна

Сьогодні 08:37 1244 0
Мірча Луческу прокоментував поразку Ренну
Луческу пояснив поразку від Ренна
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Мірча Луческу, #Ренн

Джерело - fcdynamo.com.

Через часті переїзди гравці Динамо не можуть нормально сконцентруватися на підготовці до матчу.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Хочу сказати, що ми грали проти дуже сильної команди, яка провела хорошу роботу на трансферному ринку. У них 15 футболістів приблизно одного рівня вартістю 20-25 мільйонів, і вони коштують цих грошей. Я майже впевнений, що цього сезону вони завершать чемпіонат на другому місці після ПСЖ.

Можу лише привітати нашу команду, потрібно враховувати усі ті проблеми, з якими нам довелося зустрітися, а також велику кількість переїздів. Не вистачило не лише гостроти, а і свіжості, концентрації, що призводило до помилок. То після ауту пропускаємо, то після кутового. Програємо 0:1, 1:2. Зараз у нас такий графік, що ми не можемо нормально сконцентруватися на тренуваннях, а маємо постійно переїжджати. Сподіваюся, після недільного матчу із Шахтарем у понеділок ми повернемося до Києва, щоб гравці трохи побули зі своїми сім'ями.

Повторюся, хочу привітати свою команду, адже попри усі труднощі, вважаю, сьогодні ми дуже добре відіграли матч", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи.

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