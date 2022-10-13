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Кроос може продовжити контрак з Реалом

Сьогодні 20:10 175 0
Тоні Кроос сам вирішує свою подальшу долю в клубі.
Кроос може продовжити контрак з Реалом
Фото - gettyimages
#Кроос, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - football.ua.

Півзахисник мадридського Реала 32-річний Тоні Кроос незабаром може продовжити контракт із клубом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, із посиланням на слова головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті.

Новий контракт має бути розрахований до зими 2023 або літа 2024 року. Його теперішній контракт діє до літа 2023. Відносини між німцем і Реалом чудові.

Нагадаємо, що півзахисник перейшов у Реал влітку 2014 року з мюнхенської Баварії за 25 мільйонів євро. З того часу він провів у складі чинного чемпіона Іспанії 376 матчів, забив 25 голів та віддав 86 асистів.

Раніше Шахтар втратив перемогу над Реалом.

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