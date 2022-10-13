Головне
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
Сьогодні 21:41 115
Динамо - Ренн 0:1. Як це було
Сьогодні 21:40 5737
Динамо пропустило гол від Ренна на початку другого тайму
Сьогодні 21:06 324
Динамо - Ренн: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 21:04 621
Довбик та Бланко - у старті Дніпра-1 на матч Ліги конференцій
Сьогодні 20:52 182
Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Сьогодні 20:11 1188
Бєсєдін та Гармаш - у старті Динамо на матч з Ренном
Сьогодні 18:40 571
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:38 2099
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:38 9337
Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:11 373
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед можуть продати за 10 млрд доларів

Сьогодні 19:58 196 0
Американці готові до перемовин
Манчестер Юнайтед можуть продати за 10 млрд доларів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.

Власники Манчестер Юнайтед юрати Джоел та Аврам Глейзери готові до продажу клубу за 10 млрд доларів.

Про це повідомляє Daily Star.

Нібито американські бізнесмени не палають бажанням продавати "червоних дияволів", але, в принципі, готові розпочати перемовини. Обов'язкова умова – пропозиція має перевищувати суму 10 млрд доларів.

Якщо бажання Глейзерів матеріалізується, то Манчестер Юнайтед стане найдорожчим спортивним клубом у світі. Наразі таким є клуб НФЛ Даллас Ковбойз, який оцінюється у 8 млрд доларів.

Сім'я Глейзерів купила манкуніанців у 2005 році майже за 800 млн доларів.

Раніше Роналду забив ювілейний гол у ворота команди Миколенка в матчі АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів 1251
Динамо - Ренн 0:1. Як це було Динамо - Ренн 0:1. Як це було 5737
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів 1633
Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1188
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 2099
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9337
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 179224 6
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3577 2
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7529 7
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16150
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18112 12
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99110