Манчестер Юнайтед можуть продати за 10 млрд доларів

Американці готові до перемовин

Власники Манчестер Юнайтед юрати Джоел та Аврам Глейзери готові до продажу клубу за 10 млрд доларів.

Про це повідомляє Daily Star.

Нібито американські бізнесмени не палають бажанням продавати "червоних дияволів", але, в принципі, готові розпочати перемовини. Обов'язкова умова – пропозиція має перевищувати суму 10 млрд доларів.

Якщо бажання Глейзерів матеріалізується, то Манчестер Юнайтед стане найдорожчим спортивним клубом у світі. Наразі таким є клуб НФЛ Даллас Ковбойз, який оцінюється у 8 млрд доларів.

Сім'я Глейзерів купила манкуніанців у 2005 році майже за 800 млн доларів.

Раніше Роналду забив ювілейний гол у ворота команди Миколенка в матчі АПЛ.