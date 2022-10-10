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Роналду забив ювілейний гол у ворота команди Миколенка в матчі АПЛ - ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 354 0
Роналду забив ювілейний гол у ворота команди Миколенка в матчі АПЛ - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду відзначився 700-м голом у своїй клубній кар'єрі в поєдинку 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Евертона нашого Віталія Миколенка.

На 44-й хвилині зустрічі легендарному португальцеві асистував бразильський новачок Манчестер Юнайтед - Каземіро.

У підсумку цей м'яч став переможним - МЮ святкував виїзну перемогу над Евертоном із рахунком 2:1.

Подейкують, що Кріштіану Роналду може покинути клуб уже цієї зими.

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