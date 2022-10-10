Роналду забив ювілейний гол у ворота команди Миколенка в матчі АПЛ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду відзначився 700-м голом у своїй клубній кар'єрі в поєдинку 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Евертона нашого Віталія Миколенка.

На 44-й хвилині зустрічі легендарному португальцеві асистував бразильський новачок Манчестер Юнайтед - Каземіро.

У підсумку цей м'яч став переможним - МЮ святкував виїзну перемогу над Евертоном із рахунком 2:1.

Подейкують, що Кріштіану Роналду може покинути клуб уже цієї зими.

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