Ексдиректор скаутського відділу Шахтаря працюватиме у клубі АПЛ

Сальваторе Монако працюватиме у Брайтоні

Брайтон оголосив про початок співпраці з колишнім директором скаутського відділу Шахтаря Сальваторе Монако.

Про це повдіомляє пресслужба англійського клубу.

49-річний італієць у Брайтоні отримав посаду помічника керівника відділу рекрутингу.

"Сальваторе приєднається до нашої команди з підбору персоналу, тісно співпрацюючи з керівником Полом Вінстенлі, замінивши Кайла Маколея, який минулого місяця перейшов із Гремом Поттером до Челсі", - заявив технічний директор "Брайтона" Девід Вейр.

Сальваторе Монако у сезоні-2021/22 працював у Шахтарі, перебравшись в донецький клуб разом із головним тренером Роберто Де Дзербі із Сассуоло.

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