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Гравець Брайтона раптово завершив кар'єру

Сьогодні 14:44 227 0
Енок Мвепу вимушено завершив кар’єру через діагностування у нього спадкової хвороби серця.
Гравець Брайтона раптово завершив кар'єру
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон

Джерело - sport.ua.

24-річний півзахисник Брайтона Енок Мвепу оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє The Sun.

Таке рішення пов’язано з тим, що у нього діагностовано потенційно смертельне спадкове захворювання серця.

У нинішньому сезоні на рахунку Мвепу 1 асист у 6 матчах АПЛ. Раніше Мвепу також виступав за НАПСА Старс, Кафуе Селтік, Ред Булл Зальцбург і Ліферінг. У період з 2017 по 2022 роки провів 23 матчі та забив 6 голів за збірну Замбії.

"Мені дуже шкода Енока. Перед моїм переходом я вивчив всю команду, і він був гравцем, з яким дуже хотів попрацювати. Ми зробимо все можливе, аби допомогти йому", – прокоментував завершення кар'єри Мвепу головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Раніше Брайтон поступився Тоттенгему.

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