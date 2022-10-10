Гравець Брайтона раптово завершив кар'єру

Енок Мвепу вимушено завершив кар’єру через діагностування у нього спадкової хвороби серця.

24-річний півзахисник Брайтона Енок Мвепу оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє The Sun.

Таке рішення пов’язано з тим, що у нього діагностовано потенційно смертельне спадкове захворювання серця.

У нинішньому сезоні на рахунку Мвепу 1 асист у 6 матчах АПЛ. Раніше Мвепу також виступав за НАПСА Старс, Кафуе Селтік, Ред Булл Зальцбург і Ліферінг. У період з 2017 по 2022 роки провів 23 матчі та забив 6 голів за збірну Замбії.

"Мені дуже шкода Енока. Перед моїм переходом я вивчив всю команду, і він був гравцем, з яким дуже хотів попрацювати. Ми зробимо все можливе, аби допомогти йому", – прокоментував завершення кар'єри Мвепу головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Раніше Брайтон поступився Тоттенгему.