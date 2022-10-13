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Хаві: Якщо ти не перемагаєш Інтер, то не заслуговуєш грати в ЛЧ

Сьогодні 09:51 292 0
Тренер Барси прокоментував нічию з Інтером
Хаві: Якщо ти не перемагаєш Інтер, то не заслуговуєш грати в ЛЧ
#Барселона, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Барселона не заслуговує продовжити виступи в Лізі чемпіонів.

Про це заявив наставник каталонців Хаві після нічию з Інтером у 4-у турі (3:3).

"Ця Ліга чемпіонів жорстока до нас. Якщо ти не перемагаєш Інтер вдома, то не заслуговуєш брати участь в цьому турнірі. Як керівник, я сумний та злий. Я перепрошую у всіх, це наша колективна відповідальність, ми заклали собі в голову ідею не провалитися, але врешті решт зробили це".

  Барселона - Інтер 3:3: огляд матчу Ліги чемпіонів

"Тепер ми повинні думати про Ла Лігу, бо ситуація з Лігою чемпіонів стала дуже складною. Це важкий удар для нас, але ми повинні відновитися, щоб спробувати перемогти Реал на Сантьяго Бернабеу. Я обіцяю вболівальникам, що працюватимемо над тим, щоб змінити ситуацію та виграти титули", - сказав Хаві.

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