Хаві: Якщо ти не перемагаєш Інтер, то не заслуговуєш грати в ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Барселона не заслуговує продовжити виступи в Лізі чемпіонів.
Про це заявив наставник каталонців Хаві після нічию з Інтером у 4-у турі (3:3).
"Ця Ліга чемпіонів жорстока до нас. Якщо ти не перемагаєш Інтер вдома, то не заслуговуєш брати участь в цьому турнірі. Як керівник, я сумний та злий. Я перепрошую у всіх, це наша колективна відповідальність, ми заклали собі в голову ідею не провалитися, але врешті решт зробили це".
Барселона - Інтер 3:3: огляд матчу Ліги чемпіонів
"Тепер ми повинні думати про Ла Лігу, бо ситуація з Лігою чемпіонів стала дуже складною. Це важкий удар для нас, але ми повинні відновитися, щоб спробувати перемогти Реал на Сантьяго Бернабеу. Я обіцяю вболівальникам, що працюватимемо над тим, щоб змінити ситуацію та виграти титули", - сказав Хаві.