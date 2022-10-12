Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів

Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 жовтня, відбулося 8 матчів у межах 4-го туру Ліги чемпіонів.

Брюгге та Атлетіко не визначили сильнішого. Роман Яремчук та Едуард Соболь залишилися на лаві для запасних.

Ліга чемпіонів 2022/23

4 тур, 12 жовтня

Атлетіко - Брюгге 0:0

Наполі - Аякс 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Лосано, 2:0 - 16 Распадорі, 2:1 - 49 Классен, 3:1 - Кварацхелія (пен), 3:2 - 83 Бергвейн (пен), 4:2 - 90 Осімхен

Баєр Леверкузен - Порту 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - Галено, 0:2 - 53 Таремі (пен), 0:3 - 64 Таремі (пен)

Барселона - Інтер 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Дембеле, 1:1 - 50 Барелла, 1:2 - 63 Мартінес, 2:2 - 82 Левандовські, 2:3 - 89 Госенс, 3:3 - 90+2 Левандовський

Вікторія Пльзень - Баварія Мюнхен 2:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 10 Мане, 0:2 - 14 Мюллер, 0:3 - 25 Горецка, 0:4 - 35 Горецка, 1:4 - 62 Влкнова, 2:4 - 75 Клімент

Рейнджерс - Ліверпуль 1:7 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Арфілд, 1:1 - 24 Фірміно, 1:2 - 55 Фірміно, 1:3 - 66 Нуньєс, 1:4 - Салах, 1:5 - 80 Салах, 1:6 - 81 Салах, 1:7 - 89 Елліот

Спортінг - Марсель 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Гендузі (пен), 0:2 - 30 Санчес

Тоттенгем - Айнтрахт Франкфурт 3:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 14 Камада, 1:1 - 20 Сон Хин Мін, 2:1 - 28 Кейн (пен), 3:1 - 36 Сон Хин Мін, 3:2 - 87 Аліду