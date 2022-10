ПСЖ може продати Мбаппе наступного літа

ПСЖ не збирається продавати французького нападника Кіліана Мбаппе взимку.

Про це повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

Парижани непохитні в цьому питанні та сфокусовані на перемозі в Лізі чемпіонів.

Головний тренер команди Крістоф Гальтьє приголомшений інформацією, що форвард незадоволений своїм статусом в ПСЖ. Ситуація в клубі напружена.

Водночас ПСЖ готовий продати француза наступного літа за належну ціну.

