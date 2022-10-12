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ПСЖ може продати Мбаппе наступного літа

Вчора 22:53 149 0
Парижани непохитні в цьому питанні
ПСЖ може продати Мбаппе наступного літа
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ не збирається продавати французького нападника Кіліана Мбаппе взимку.

Про це повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

Парижани непохитні в цьому питанні та сфокусовані на перемозі в Лізі чемпіонів.

Головний тренер команди Крістоф Гальтьє приголомшений інформацією, що форвард незадоволений своїм статусом в ПСЖ. Ситуація в клубі напружена.

Водночас ПСЖ готовий продати француза наступного літа за належну ціну.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ платив за створення фейкових акаунтів для критики Мбаппе.

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