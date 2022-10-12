Головне
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 4181
Брюгге Соболя та Яремчука зіграло внічию з Атлетіко: результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:47 71
Прометей переміг Літкабеліс у 1 турі Єврокубку
Сьогодні 21:00 108
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:30 1803
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:44 848
УПЛ перенесла матч Чорноморець - Кривбас
Сьогодні 11:11 309
Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено
Сьогодні 09:10 464
Зубков: Мадридці тепер мої клієнти
Сьогодні 08:37 560
Йовичевич: Пишаюся гравцями Шахтаря
Сьогодні 08:25 842
Бондаренко - найкращий гравець матчу з Реалом
Сьогодні 08:09 735
Прямі трансляції

УЄФА не бачить причин для відсторонення Білорусі з відбору Євро-2024

Сьогодні 21:36 109 0
Матчі відбудуться з березня по листопад 2023 року
УЄФА не бачить причин для відсторонення Білорусі з відбору Євро-2024
#УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - Kurier.

УЄФА не буде виключати збірну Білорусі з кваліфікації до Євро-2024.

Про це заявив президент спілки Александр Чеферін.

"Це трохи популістично вимагати вигнати всіх. Нині ми не бачимо причин для цього. Якщо будуть зміни - ми обов'язково відреагуємо на це. Політики мають поважати нашу можливість самим приймати рішення, бо ми не проповідуємо політикам та урядам, що їх треба робити", - сказав Чеферін

У кваліфікації Євро-2024 збірна Білорусі зіграє проти Швейцарії, Ізраїля, Румунії, Косово та Андорри у групі I.

Матчі відбудуться з березня по листопад 2023 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 1803
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО 14408
Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО 1210
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО 3006
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів 4181
Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів 1173
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 27198
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9533 6
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109616
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 213657
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15404 2
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1678