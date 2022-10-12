УЄФА не бачить причин для відсторонення Білорусі з відбору Євро-2024

Матчі відбудуться з березня по листопад 2023 року

Джерело - Kurier.

УЄФА не буде виключати збірну Білорусі з кваліфікації до Євро-2024.

Про це заявив президент спілки Александр Чеферін.

"Це трохи популістично вимагати вигнати всіх. Нині ми не бачимо причин для цього. Якщо будуть зміни - ми обов'язково відреагуємо на це. Політики мають поважати нашу можливість самим приймати рішення, бо ми не проповідуємо політикам та урядам, що їх треба робити", - сказав Чеферін

У кваліфікації Євро-2024 збірна Білорусі зіграє проти Швейцарії, Ізраїля, Румунії, Косово та Андорри у групі I.

Матчі відбудуться з березня по листопад 2023 року.