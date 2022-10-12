Головне
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 4181
Брюгге Соболя та Яремчука зіграло внічию з Атлетіко: результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:47 71
Прометей переміг Літкабеліс у 1 турі Єврокубку
Сьогодні 21:00 108
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:30 1803
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:44 848
УПЛ перенесла матч Чорноморець - Кривбас
Сьогодні 11:11 309
Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено
Сьогодні 09:10 464
Зубков: Мадридці тепер мої клієнти
Сьогодні 08:37 560
Йовичевич: Пишаюся гравцями Шахтаря
Сьогодні 08:25 842
Бондаренко - найкращий гравець матчу з Реалом
Сьогодні 08:09 735
Прямі трансляції

Тренер Ренна: У першому матчі ми побачили якість Динамо

Сьогодні 21:19 135 0
Брюно Женезьо розповів про майбутній матч з Динамо
Тренер Ренна: У першому матчі ми побачили якість Динамо
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Ренн

Джерело - Tribuna.com.

Динамо показало хороший рівень футболу в матчі 3-го туру Ліги Європи проти Ренна (1:2).

Про це заявив головний тренер Ренна Брюно Женезьо.

"Динамо дуже важко через переїзди та ситуацію в Україні. Війна - це найгірше, що може бути у світі. На щастя, нас це не торкнулося. Є речі важливіші, ніж футбол. Можливо, для динамівців цей матч стане можливістю відірватися від того, що відбувається в їхній країні, втекти від цього".

  Динамо - Ренн: онлайн-трансляція

"У першій грі ми побачили якість цієї команди. Попри підготовку в дуже складних умовах, вони показали дуже хорошу організацію гри, техніку дуже цікавих гравців. Ми очікуємо досить важкий матч, схожий на перший", - сказав Женезьо.

Нагадаємо, Ренн розгромив Нант напередодні матчу з Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО 14408
Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів 1173
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 1803
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО 3006
Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО 1210
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів 4181
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61066
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109616
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 22164
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9492
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13473
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25077