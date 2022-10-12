Тренер Ренна: У першому матчі ми побачили якість Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Динамо показало хороший рівень футболу в матчі 3-го туру Ліги Європи проти Ренна (1:2).
Про це заявив головний тренер Ренна Брюно Женезьо.
"Динамо дуже важко через переїзди та ситуацію в Україні. Війна - це найгірше, що може бути у світі. На щастя, нас це не торкнулося. Є речі важливіші, ніж футбол. Можливо, для динамівців цей матч стане можливістю відірватися від того, що відбувається в їхній країні, втекти від цього".
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
"У першій грі ми побачили якість цієї команди. Попри підготовку в дуже складних умовах, вони показали дуже хорошу організацію гри, техніку дуже цікавих гравців. Ми очікуємо досить важкий матч, схожий на перший", - сказав Женезьо.
Нагадаємо, Ренн розгромив Нант напередодні матчу з Динамо.