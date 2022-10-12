Тренер Ренна: У першому матчі ми побачили якість Динамо

Динамо показало хороший рівень футболу в матчі 3-го туру Ліги Європи проти Ренна (1:2).

Про це заявив головний тренер Ренна Брюно Женезьо.

"Динамо дуже важко через переїзди та ситуацію в Україні. Війна - це найгірше, що може бути у світі. На щастя, нас це не торкнулося. Є речі важливіші, ніж футбол. Можливо, для динамівців цей матч стане можливістю відірватися від того, що відбувається в їхній країні, втекти від цього".