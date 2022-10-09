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Ренн розгромив Нант напередодні матчу з Динамо: результати матчів 10 туру Ліги 1

Сьогодні 22:31 482 0
Результати матчів 10 туру Ліги 1
Ренн розгромив Нант напередодні матчу з Динамо: результати матчів 10 туру Ліги 1
#Ланс, #Лілль, #Монако, #Монпельє, #Нант, #Ренн, #Труа

Джерело - Чемпіон.

У 10-у турі французької Ліги 1 відбулося 6 поєдинків.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
10 тур, 9 жовтня

Монпельє - Монако 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Емболо, 0:2 - 80 Боаду

Анже - Страсбур 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 7 Гамейро, 1:1 - 11 Юну, 1:2 - 33 автогол Блажич, 1:3 - 58 Діалло, 2:3 - 87 Блажич

Брест - Лор’ян 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 дель Кастільйо, 1:1 - 24 Моффі, 1:1 - 53 Моффі

Клермон - Осер 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Хауї, 2:0 - 59 Кей, 2:1 - 90+1 Жубал

Ніцца - Труа 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Віті, 2:0 - 37 Делор (пен), 3:0 - 50 Пепе, 3:1 - 82 Шавалерін, 3:2 - 90 Конте

Ренн - Нант 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Гуірі, 2:0 - 80 Тер'є, 3:0 - 84 Дуе

  Динамо - Ренн: онлайн-трансляція

Сьогодні, 9 жовтня у французькій Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:

21:45. Лілль - Ланс 

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