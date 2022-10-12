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Барселона хоче підписати Тілеманса вільним агентом

Сьогодні 18:59 154 0
Гравцем також цікавляться клуби АПЛ
Барселона хоче підписати Тілеманса вільним агентом
#Барселона, #Лестер Сіті, #Тілеманс

Джерело - Diario Sport.

Барселона зацікавилася центральним півзахисником Лестера Юрі Тілемансом.

Про це повідомляє Diario Sport.

Іспанський клуб протягом декількох років слідкує за грою 25-річного бельгійця. У ньому бачать заміну Френкі Де Йонгу, який влітку може залишити клуб.

Тілеманс відмовився продовжувати контракт з англійським клубом, який спливає в кінці сезону. Футболіст не буде обговорювати своє майбутнє до завершення чемпіонату світу в Катарі.

Гравцем також цікавляться клуби АПЛ, зокрема Ліверпуль.

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