Гравцем також цікавляться клуби АПЛ

Джерело - Diario Sport.

Барселона зацікавилася центральним півзахисником Лестера Юрі Тілемансом.

Про це повідомляє Diario Sport.

Іспанський клуб протягом декількох років слідкує за грою 25-річного бельгійця. У ньому бачать заміну Френкі Де Йонгу, який влітку може залишити клуб.

Тілеманс відмовився продовжувати контракт з англійським клубом, який спливає в кінці сезону. Футболіст не буде обговорювати своє майбутнє до завершення чемпіонату світу в Катарі.

Гравцем також цікавляться клуби АПЛ, зокрема Ліверпуль.