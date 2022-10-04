Мерсисайдці мають намір скористатися ситуацією з контрактом 25-річного бельгійця

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс у зимове трансферне вікно може перейти до Ліверпуля.

Про це повідомляє Empire of the Kop.

Мерсисайдці мають намір скористатися ситуацією з контрактом 25-річного бельгійця – його угода розрахована до кінця поточному сезону, а сам футболіст хоче змінити клуб.

Взимку трансфер Тілеманса може відбутися за зниженою ціною.