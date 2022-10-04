Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс у зимове трансферне вікно може перейти до Ліверпуля.
Про це повідомляє Empire of the Kop.
Мерсисайдці мають намір скористатися ситуацією з контрактом 25-річного бельгійця – його угода розрахована до кінця поточному сезону, а сам футболіст хоче змінити клуб.
Взимку трансфер Тілеманса може відбутися за зниженою ціною.
💸{TRANSFER NEWS}💸— Empire of the Kop (@empireofthekop) October 3, 2022
Liverpool have reportedly joined Real Madrid and Juventus, in showing interest in Youri Tielemans - whose contract ends this year #LFC
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