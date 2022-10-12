У команді збільшилася напруга після чергової поразки

Джерело - Football Italia.

Після поразки від Маккабі 0:2 у Лізі чемпіонів напруга у стані Ювентуса зросла ще більше.

Про це повідомляє La Republica.

Мануель Локателлі та Вестон Маккенні незадоволені діями Массіміліано Аллегрі та не є повністю зусередженими на футболі.

Також, повідомляється про складні відносини з тренером в Анхеля Ді Марії та Леонардо Паредеса.

Однак низка гравців продовжують довіряти Аллегрі: Войцех Щенсни, Хуан Куадрадо, Данілу, Маттіа Перін та Маттіа Де Шільйо. У цих п'ятох гравців хороші стосунки з наставником.

Нагадаємо, Куадрадо та Сандро покинуть Ювентус.