Джерело - Football Italia.
Після поразки від Маккабі 0:2 у Лізі чемпіонів напруга у стані Ювентуса зросла ще більше.
Про це повідомляє La Republica.
Мануель Локателлі та Вестон Маккенні незадоволені діями Массіміліано Аллегрі та не є повністю зусередженими на футболі.
Також, повідомляється про складні відносини з тренером в Анхеля Ді Марії та Леонардо Паредеса.
Однак низка гравців продовжують довіряти Аллегрі: Войцех Щенсни, Хуан Куадрадо, Данілу, Маттіа Перін та Маттіа Де Шільйо. У цих п'ятох гравців хороші стосунки з наставником.
Нагадаємо, Куадрадо та Сандро покинуть Ювентус.