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Частина гравців Ювентуса незадоволені Аллегрі

Сьогодні 17:00 117 0
У команді збільшилася напруга після чергової поразки
Частина гравців Ювентуса незадоволені Аллегрі
#Аллегрі, #Ліга чемпіонів, #Ювентус

Джерело - Football Italia.

Після поразки від Маккабі 0:2 у Лізі чемпіонів напруга у стані Ювентуса зросла ще більше.

Про це повідомляє La Republica.

Мануель Локателлі та Вестон Маккенні незадоволені діями Массіміліано Аллегрі та не є повністю зусередженими на футболі.

Також, повідомляється про складні відносини з тренером в Анхеля Ді Марії та Леонардо Паредеса.

Однак низка гравців продовжують довіряти Аллегрі: Войцех Щенсни, Хуан Куадрадо, Данілу, Маттіа Перін та Маттіа Де Шільйо. У цих п'ятох гравців хороші стосунки з наставником.

Нагадаємо, Куадрадо та Сандро покинуть Ювентус.

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