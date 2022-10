Куадрадо та Сандро покинуть Ювентус наступного літа

Півзахисник Хуан Куадрадо та захисник Алекс Сандро не продовжать контракт з Ювентусом, термін якого спливає у червні 2023-го.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Куадрадо перейшов в Ювентус з Челсі на правах оренди у 2015 році, а вже через два роки став повноправним гравцем туринців.

Алекс Сандро приєднався до "старої синьйори" влітку 2015 року з Порту.

Juan #Cuadrado and #AlexSandro are in the last season with #Juventus: their contracts expires in June 2023 and #Juve have already decided not to extend. #transfers