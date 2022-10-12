Головне
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 3894
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:44 277
Бондаренко - найкращий гравець матчу з Реалом
Сьогодні 08:09 665
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО
Сьогодні 00:43 1933
Визначено найкращих гравців матчу Шахтар - Реал
Сьогодні 00:30 707
Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1042
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Вчора 23:17 12187
Збірна України перемогла Нідерланди у відборі ЧС-2024
Вчора 21:08 915
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Реалом
Вчора 20:44 647
Литвиненко здобула першу медаль для України на чемпіонаті світу з дзюдо
Вчора 16:10 541
Прямі трансляції

Лунін: Реал награв на гол у матчі з Шахтарем

Сьогодні 13:39 147 0
Лунін прокоментував нічию з Шахтарем
Лунін: Реал награв на гол у матчі з Шахтарем
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Реал заслужив нічию у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це розповів український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін.

"На гол ми точно награли, а на якій хвилині ми його забили - це інше питання. В кожному матчі ми граємо на перемогу. Нам потрібні були 3 очки, щоб забезпечити вихід з групи.

Не думати про Ель Класіко неможливо. Нам потрібно було набрати 3 бали, щоб сконцентруватися на Ла-Лізі.

Як підтримав Анчелотті? Конкретно не можу розказати. Це звичайна моральна підтримка. Всі ми переживаємо, але ніхто з нас не знаходиться там. Для чого мені допомагати? Навпаки, я намагаюся допомагати тим, хто знаходиться в Україні або вимушено виїхав.

Намагаюся використати всі матчі, в яких мені довелося зіграти. Сподіваюся, доведеться зіграти ще, щоб довести, що я гідний знаходитися в цьому клубі", - відзначив Лунін.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2534
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО 12187
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО 1933
Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА 1151
Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3800
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів 3894
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61056
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20708
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2003
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9921 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51582
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 25450 2