Лунін: Реал награв на гол у матчі з Шахтарем

Реал заслужив нічию у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це розповів український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін.

"На гол ми точно награли, а на якій хвилині ми його забили - це інше питання. В кожному матчі ми граємо на перемогу. Нам потрібні були 3 очки, щоб забезпечити вихід з групи.

Не думати про Ель Класіко неможливо. Нам потрібно було набрати 3 бали, щоб сконцентруватися на Ла-Лізі.

Як підтримав Анчелотті? Конкретно не можу розказати. Це звичайна моральна підтримка. Всі ми переживаємо, але ніхто з нас не знаходиться там. Для чого мені допомагати? Навпаки, я намагаюся допомагати тим, хто знаходиться в Україні або вимушено виїхав.

Намагаюся використати всі матчі, в яких мені довелося зіграти. Сподіваюся, доведеться зіграти ще, щоб довести, що я гідний знаходитися в цьому клубі", - відзначив Лунін.