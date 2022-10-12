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Аллегрі: Ніколи не думав про відставку

Сьогодні 12:37 164 0
Массіміліано Аллегрі прокоментував невдалий старт команди в Лізі чемпіонів.
Аллегрі: Ніколи не думав про відставку
#Аллегрі, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі на збирається йти у відставку після матчу з Маккабі (0:2).

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Важко це пояснити, потрібно мовчати та працювати більше, ніж раніше. Необхідно вийти з цієї ситуації. У матчі з Маккабі ми провалили тест на характер.

Ми повинні повернутися до командної гри, тому що діємо на полі надто індивідуально. Президент клубу сказав, що нам має бути соромно - він має рацію, ставлення до справи не таке, як хотілося б.

Коли виклик стає складнішим, то він ще прекрасніший. З цієї ситуації треба вийти із мужністю. Я ніколи не думав про відставку", - зазначив Аллегрі.

Раніше Аньєллі прокоментував поразку від Маккабі.

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