Аллегрі: Ніколи не думав про відставку

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі на збирається йти у відставку після матчу з Маккабі (0:2).
Про це розповів сам італійський фахівець.
"Важко це пояснити, потрібно мовчати та працювати більше, ніж раніше. Необхідно вийти з цієї ситуації. У матчі з Маккабі ми провалили тест на характер.
Ми повинні повернутися до командної гри, тому що діємо на полі надто індивідуально. Президент клубу сказав, що нам має бути соромно - він має рацію, ставлення до справи не таке, як хотілося б.
Коли виклик стає складнішим, то він ще прекрасніший. З цієї ситуації треба вийти із мужністю. Я ніколи не думав про відставку", - зазначив Аллегрі.