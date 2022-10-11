Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі збереже свій пост попри поразку від Маккабі у 4 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів президент туринського клубу Андреа Аньєллі.

"Один із найважчих вечорів і періодів, відколи я був президентом Ювентуса. Я беру на себе відповідальність: мені соромно і я прошу вибачення за те, що сталося сьогодні.

Аллегрі? Йдеться не про одну людину, а про групу. Я не думаю про зміну тренера посеред сезону. Алегрі – тренер "Ювентуса", і він залишиться ним. Ми приймаємо рішення наприкінці сезону", - сказав Аньєллі.