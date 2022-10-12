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Реал та Манчестер Сіті вийшли у плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:24 235 0
Реал та Манчестер Сіті вийшли у плей-оф Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - isport.ua.

У вівторок, 11 жовтня, у рамках першого ігрового дня четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів відбулося вісім матчів.

За їхніми результатами вже стали відомі імена двох колективів, які гарантували собі участь у 1/8 фіналу турніру. Ними стали мадридський Реал та Манчестер Сіті.

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Обидві команди після чотирьох турів мають десять очок. Англійці відірвалися від третього місця на 8 очок.

Водночас мадридці мають лише 4-очковий відрив від команди на третьому місці, якою є Шахтар. Але оскільки "гірникам" ще належить зіграти з РБ Лейпцигом, який іде другим, то лише одна з цих команд має потенційну можливість обійти "бланкос".

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