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Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/23

4 тур, 11 жовтня 

Копенгаген - Манчестер Сіті 0:0

Маккабі Хайфа - Ювентус 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Ацілі, 2:0 - 42 Ацілі

Боруссія Д - Севілья 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Ньянзу, 1:1 - 35 Беллінгем

Динамо Загреб - Зальцбург 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Зайвальд, 1:1 - 40 Любічич

Мілан - Челсі 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Жординью, 0:2 - 34 Обамеянг

ПСЖ - Бенфіка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Мбаппе (пен), 1:1 - 62 Маріу

Селтік - РБ Лейпциг 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Вернер, 0:2 - 84 Форсберг

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