Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів 2022/23
4 тур, 11 жовтня
Копенгаген - Манчестер Сіті 0:0
Маккабі Хайфа - Ювентус 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Ацілі, 2:0 - 42 Ацілі
Боруссія Д - Севілья 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 18 Ньянзу, 1:1 - 35 Беллінгем
Динамо Загреб - Зальцбург 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Зайвальд, 1:1 - 40 Любічич
Мілан - Челсі 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Жординью, 0:2 - 34 Обамеянг
ПСЖ - Бенфіка 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Мбаппе (пен), 1:1 - 62 Маріу
Селтік - РБ Лейпциг 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 75 Вернер, 0:2 - 84 Форсберг