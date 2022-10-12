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Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено

Сьогодні 09:10 339 0
Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено
Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Карло Анчелотті

Джерело - shakhtar.com.

Гравці Реала провалили матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Рюдігер забив дуже важливий гол для нас, він усміхався і був у доброму гуморі. Якщо говорити загалом, то наша лінія гри мені подобається, проте цієї ночі ми зіграли погано. У футболі трапляється таке, але зараз ми боролися до кінця, щоб вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Суперник виглядав злагоджено й закрито в центрі поля – нам було важко грати. 

Я вважаю, що ми зіграли погано. Перший тайм вийшов нам непоганим: ми контролювали гру, шукали моменти. Потім Шахтар забив гол, і ми втратили рівновагу – так іноді трапляється, й мені складно пояснити причину. Шахтар добре зіграв у захисті, нам було важко знайти їхні слабкі місця. З одного боку, ми показали погану гру, а з іншого боку, вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це чудовий результат, адже ми можемо знову виграти турнір", - відзначив Анчелотті.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів.

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