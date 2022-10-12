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Петряк: До останньої секунди все було під контролем Шахтаря

Сьогодні 10:53 165 0
Іван Петряк дав коментар після нічиєї з Реалом
Петряк: До останньої секунди все було під контролем Шахтаря
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Іван Петряк

Джерело - tribuna.com.

Шахтар контролював гру з Реалом до останньої хвилини матчу.

Про це розповів гравець гірників Іван Петряк.

"Команда виглядала дуже добре до останньої секунди матчу. Було дуже багато моментів, могли забити другий гол. Гра складалася важко, але до останньої секунди все було під нашим контролем.

Якби нам хтось до матчу сказав, що зіграємо 1:1, всі були б задоволеними. Не скажу, що ми не дотерпіли, важко було втримати суперника, який пішов ва-банк.

Вчора був важкий день для всієї України, як і сьогодні. Ми читаємо новини, і нас це мотивує. Ми не можемо здаватися, - сказав Петряк.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів.

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