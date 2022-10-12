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Срна: Реалу пощастило у матчі з Шахтарем

Сьогодні 10:24 194 0
Дарійо Срна дав коментар після нічиєї з Реалом
Срна: Реалу пощастило у матчі з Шахтарем
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - Чемпіон.

Шахтар повинний був вигравати матч з Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів директор гірників з футболу Дарійо Срна.

"Я засмучений, бо ми заслужили 3 очки в матчі проти найкращої команди світу. Засмутився, бо Шахтар, український народ та українські вболівальники клубу заслужили сьогодні перемогу. Але все попереду, я пишаюся своїми футболістами, командою та тренерським штабом. Так зіграти з Реалом - велика повага від мене.

Футболісти - герої, бо 2 дні назад склалася непроста ситуація, через яку вони переживали. Ми б’ємося за нашу країну, а Шахтар сьогодні бився за очки в Лізі чемпіонів та прохід далі.

Рухаємося далі, ще два матчі попереду. Буде важко, але ми живемо мрією пройти далі.

Реалу пощастило. Шахтар заслужив перемогу", - відзначив Срна.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів.

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