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Кроос: Реал заслужив нічию

Сьогодні 09:52 264 0
Тоні Кроос прокоментував нічию з донецьким Шахтарем
Кроос: Реал заслужив нічию
#Кроос, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - uefa.com.

Реал заслужив нічию у матчі 4 туру Ліги чемпіонів з Шахтарем.

Про це розповів півзахисник мадридців Тон Кроос.

"Шахтар багато чого витяг для себе з першого матчу, завдяки чому ускладнив нам завдання. Ми мали менше вільного простору, ніж тиждень тому. До того ж, ми дуже погано відновили гру після перерви, і все стало зовсім складно. Але, вважаю, що ми, як завжди, боролися до самого кінця. Ми заслужили на нічию", - сказав Кроос.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів.

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