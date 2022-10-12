Кроос: Реал заслужив нічию

Реал заслужив нічию у матчі 4 туру Ліги чемпіонів з Шахтарем.

Про це розповів півзахисник мадридців Тон Кроос.

"Шахтар багато чого витяг для себе з першого матчу, завдяки чому ускладнив нам завдання. Ми мали менше вільного простору, ніж тиждень тому. До того ж, ми дуже погано відновили гру після перерви, і все стало зовсім складно. Але, вважаю, що ми, як завжди, боролися до самого кінця. Ми заслужили на нічию", - сказав Кроос.