Кейн відреагував на інтерес Баварії

Кейн прокоментував своє майбутнє

Джерело - Чемпіон.

Капітан Тоттенгема і збірної Англії Гаррі Кейн не поспішає змінювати клубну прописку.

Про це розповів сам футболіст.

"Я зосереджений на Тоттенхемі та хочу зробити все можливе для найкращого клубу. Повністю сфокусований і спробую перемогти з ними", – цитує нападника Тоттенгема Фабріціо Романо у Twitter.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія обрала Гаррі Кейна своєю пріоритетною метою у майбутнє літнє трансферне вікно.

Цього сезону Кейн забив вісім голів і віддав одну результативну передачу в АПЛ.