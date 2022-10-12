Кейн відреагував на інтерес Баварії

Джерело - Чемпіон.
Капітан Тоттенгема і збірної Англії Гаррі Кейн не поспішає змінювати клубну прописку.
Про це розповів сам футболіст.
"Я зосереджений на Тоттенхемі та хочу зробити все можливе для найкращого клубу. Повністю сфокусований і спробую перемогти з ними", – цитує нападника Тоттенгема Фабріціо Романо у Twitter.
Раніше з'явилася інформація, що Баварія обрала Гаррі Кейна своєю пріоритетною метою у майбутнє літнє трансферне вікно.
Цього сезону Кейн забив вісім голів і віддав одну результативну передачу в АПЛ.