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Кейн відреагував на інтерес Баварії

Сьогодні 14:54 240 0
Кейн прокоментував своє майбутнє
Кейн відреагував на інтерес Баварії
Фото - gettyimages
#Баварія, #Кейн, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Капітан Тоттенгема і збірної Англії Гаррі Кейн не поспішає змінювати клубну прописку.

Про це розповів сам футболіст.

"Я зосереджений на Тоттенхемі та хочу зробити все можливе для найкращого клубу. Повністю сфокусований і спробую перемогти з ними", – цитує нападника Тоттенгема Фабріціо Романо у Twitter.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія обрала Гаррі Кейна своєю пріоритетною метою у майбутнє літнє трансферне вікно. 

Цього сезону Кейн забив вісім голів і віддав одну результативну передачу в АПЛ.

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