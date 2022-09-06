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Баварія спробує підписати Кейна

Сьогодні 17:55 145 0
Гарі Кейн може перейти у Баварію
Баварія спробує підписати Кейна
Фото - gettyimages
#Баварія, #Кейн, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Нападником Тоттенгема Гаррі Кейном цікавиться Баварія.

Про це повідомляє Bild.

Генеральний директор німецького клубу Олівер Кан є прихильником 29-річного англійця.

Баварія повідомила брату та за сумісництвом представнику футболіста Чарлі Кейну, що клуб зробить пропозицію по нападнику у 2023 році, якщо він не підпише новий контракт зі "шпорами".

В цьому сезоні Кейн забив 5 голів у 6 матчах в АПЛ. Його нинішній контракт розрахований до червня 2024 року.

Нагадаємо, Кейн піднявся на 3 місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ.

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