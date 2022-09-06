Баварія спробує підписати Кейна

Джерело - tribuna.com.
Нападником Тоттенгема Гаррі Кейном цікавиться Баварія.
Про це повідомляє Bild.
Генеральний директор німецького клубу Олівер Кан є прихильником 29-річного англійця.
Баварія повідомила брату та за сумісництвом представнику футболіста Чарлі Кейну, що клуб зробить пропозицію по нападнику у 2023 році, якщо він не підпише новий контракт зі "шпорами".
В цьому сезоні Кейн забив 5 голів у 6 матчах в АПЛ. Його нинішній контракт розрахований до червня 2024 року.
Нагадаємо, Кейн піднявся на 3 місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ.