Баварія спробує підписати Кейна

Гарі Кейн може перейти у Баварію

Нападником Тоттенгема Гаррі Кейном цікавиться Баварія.

Про це повідомляє Bild.

Генеральний директор німецького клубу Олівер Кан є прихильником 29-річного англійця.

Баварія повідомила брату та за сумісництвом представнику футболіста Чарлі Кейну, що клуб зробить пропозицію по нападнику у 2023 році, якщо він не підпише новий контракт зі "шпорами".

В цьому сезоні Кейн забив 5 голів у 6 матчах в АПЛ. Його нинішній контракт розрахований до червня 2024 року.

Нагадаємо, Кейн піднявся на 3 місце в списку найкращих бомбардирів АПЛ.